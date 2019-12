Das soziale Netzwerk Facebook untersucht ein mögliches Datenleck, das rund 267 Millionen Nutzer betreffen könnte.

Wie das Nachrichtenportal Comparitech berichtet, entdeckte ein Experte in einem Hacker-Forum eine frei zugängliche Datenbank mit Namen, Passwörtern und Telefonnummern. Die Informationen seien vermutlich von Kriminellen in Vietnam genutzt worden, um per SMS Spam-Mails und Phishing-Nachrichten zu verschicken. Ziel von Phishing ist es, an die Konten der Betroffenen zu kommen und die Personen zu schädigen.



Facebook teilte mit, man prüfe das mögliche Leck. Vermutlich handele es sich aber um Informationen, die beschafft worden seien, bevor das Unternehmen den Datenschutz verbessert habe.



Im vergangenen Jahr hatte Facebook damit für Schlagzeilen gesorgt, dass vertrauliche Informationen von rund 87 Millionen Nutzern bei der Datenanalysefirma Cambridge Analytica gelandet waren. Dafür musste das Netzwerk eine Strafe von fünf Milliarden Dollar bezahlen.