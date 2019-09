In rund 50 Ländern weltweit waren nach Medienrecherchen millionenfach sensible medizinische Daten von Patienten im Internet zugänglich.

Wie der Bayerische Rundfunk zusammen mit der US-Investigativplattform ProPublica herausgefunden hat, waren ingesamt 16 Millionen Bilder von Brustkrebsscreenings, Wirbelsäulenuntersuchungen oder Röntgenaufnahmen über Jahre hinweg frei verfügbar im Netz. Die Aufnahmen seien versehen mit Informationen wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Angaben über die behandelnden Ärzte.



In Deutschland sind den Recherchen zufolge mehr als 13.000 Datensätze von Patientinnen und Patienten betroffen. Sie stammen laut BR von mindestens fünf verschiedenen Standorten von Servern, an die Bilder von Untersuchungen in einer MRT-Röhre oder aus der Computertomographie geschickt werden, um sie zu archivieren. Diese Server seien nicht ausreichend gesichert. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Kelber, sprach von einem "verheerenden ersten Eindruck".