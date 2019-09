Facebook hat im Zuge eigener Untersuchungen zum Datenskandal um Cambridge Analytica zehntausende Apps gesperrt.

Wie der Konzern mitteilte, stammen die Apps von 400 Entwicklern. Im August 2018 war bei Facebook noch die Rede von einem Bruchteil gesperrter Apps.



Nach einem Bericht der "New York Times" geht es in dem Fall jetzt um 69.000 Apps. Das ergebe sich aus freigegebenen Gerichtsakten aus Boston. Demnach wurden die Apps überwiegend vorsorglich gesperrt, weil die Entwickler nicht mit Facebook kooperieren wollten. Bei rund 10.000 Apps wird geprüft, ob dort tatsächlich Nutzerdaten missbraucht wurden.



Der Fall Cambridge Analytica setzte Facebook im Frühjahr 2018 unter Druck. Damals kam heraus, dass über eine Umfrage-App die Daten von Millionen Nutzern an eine Firma für Datenanalyse weitergegeben wurden. In der Folge verhängte die US-Aufsichtsbehörde FTC eine Strafe von fünf Milliarden Dollar gegen Facebook.