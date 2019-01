Nach der Veröffentlichung von Daten hunderter Politiker und Prominenter mahnen IT-Experten von der Regierung mehr Sicherheitsmaßnahmen und Digitalkompetenz an.

Die Abgeordnete Domscheit-Berg von der Linksfraktion forderte verbindliche Sicherheitsstandards, um Hackerangriffe zu erschweren. Sie sagte im Deutschlandfunk, außerdem müsse es eine Meldepflicht für Sicherheitslücken geben. Dadurch könnte der entstehende Schaden minimiert werden. Des Weiteren sprach sie sich für eine Haftung der Hersteller aus, etwa wenn Daten über soziale Netzwerke gestohlen würden.



Nach Domscheit-Bergs Worten sind vom aktuellen Cyberangriff etwa 40 Abgeordnete der Linksfraktion betroffen. Es gehe aber kaum um sensible Daten. Viele der veröffentlichten Informationen dürften ihrer Meinung nach aus früheren Hacks bei Facebook oder Twitter stammen. In diesem Zusammenhang kritisierte sie die Betreiberfirmen. So habe Facebook auf eine Anfrage von ihr nach einem versuchten Hackerangriff auf ihr Konto nicht geantwortet. Twitter wiederum sei bereits vor Weihnachten auf den Account hingewiesen worden, über den die jetzt bekanntgewordenen Daten von Politikern und Prominenten veröffentlicht wurden, habe diesen damals aber nicht gesperrt.



Der Gründer der Internetseite "Netzpolitik.org", Beckedahl, sieht in Deutschland großen Nachholbedarf bei der digitalen Kompetenz. Die Verantwortung dafür liege vor allem beim Staat, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Bundesregierung tue zu wenig, um Bürger die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Beckedahl warf insbesondere Politikern von CDU und CSU vor, keine Motivation zu haben, den Bürgern beispielsweise das Thema Datenschutz zu vermitteln.



Ein Sprecher des "Chaos Computer Clubs" sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Angriff zeige, "was wirklich passiert, wenn sich jemand wirklich dahinter klemmt und versucht, systematisch Unsicherheiten und Schlampigkeit auszunutzen, die wir alle im Alltag mit unseren Geräten und Informationen betreiben". Jeder einzelne Nutzer müsse sorgfältiger mit seinen Daten umgehen. Dazu sollte man zum Beispiel komplizierte Passwörter verwenden.