Deutschland und Frankreich haben grünes Licht für die Entwicklung einer Daten-Cloud gegeben.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach in Berlin vom Start einer digitalen Mondrakete. In dem virtuellen Speicher namens Gaia-X sollen europäische Unternehmen und Bürger sensible Daten nach strengen EU-Schutzstandards ablegen können. Damit wollen Berlin und Paris vor allem Anbietern aus den USA Konkurrenz machen.