Die Umweltorganisation Greenpeace hat gegen die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 protestiert.

Heute früh projizierten Aktivisten das Bild eines An- und Ausschalters auf den Kühlturm des Kraftwerks sowie den Satz "Klimakrise - Made in Germany". Eine Greenpeace-Sprecherin sagte, Betreiber Uniper nehme eine gigantische CO2-Schleuder in Betrieb. In Datteln sind im Laufe des Tages zahlreiche Protestveranstaltungen angekündigt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent.



Das Kohlekraftwerk Datteln 4 geht heute in den Regelbetrieb. Die Anlage gilt Klimaaktivisten als Symbol für eine aus ihrer Sicht verfehlte Politik beim Kohleausstieg. Befürworter verweisen hingegen darauf, Datteln 4 sei eines der modernsten Kohlekraftwerke. Im Gegenzug für die Inbetriebnahme würden ältere abgeschaltet, womit man die zusätzlichen Kohlendioxid-Emissionen von Datteln 4 kompensiere, hieß es.