Umweltschützer protestieren gegen die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen.

Mitglieder von Organisationen wie Greenpeace, Fridays for Future und dem BUND versammelten sich am Kraftwerksgelände. In Datteln sind im Laufe des Tages zahlreiche Protestveranstaltungen angesetzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent. Die Aktivistin Neubauer von Fridays for Future sagte, man werde das Kraftwerk zum Stillstand bringen und den Streit um die Inbetriebnahme gewinnen. Eine Greenpeace-Sprecherin sagte, Betreiber Uniper nehme eine gigantische CO2-Schleuder in Betrieb.



Das Kohlekraftwerk Datteln 4 geht heute in den Regelbetrieb. Die Anlage gilt Klimaaktivisten als Symbol für eine aus ihrer Sicht verfehlte Politik beim Kohleausstieg. Befürworter verweisen hingegen darauf, Datteln 4 sei eines der modernsten Kohlekraftwerke. Im Gegenzug für die Inbetriebnahme würden ältere abgeschaltet, womit man die zusätzlichen Kohlendioxid-Emissionen von Datteln 4 kompensiere.