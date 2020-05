Umweltschützer haben gegen das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstriert.

An zwei Kundgebungen am Kraftwerk haben sich nach Angaben der Polizei 120 Menschen beteiligt. Der Verlauf war demnach friedlich. Das Steinkohlekraftwerk im Ruhrgebiet ist zum Symbol der Auseinandersetzung um die Energiepolitik der Bundesregierung geworden. Kohle-Gegner wollen die Inbetriebnahme des letzten in Deutschland gebauten Steinkohlekraftwerks verhindern. Es soll im Sommer ans Netz gehen.