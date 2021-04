In den USA ist in einem Vorort der Großstadt Minneapolis den siebten Tag in Folge gegen Polizeigewalt demonstriert worden.

Hunderte Menschen versammelten sich vor dem Polizeirevier von Brooklyn Center. Anders als zuvor kam es nicht zu gewaltsamen Vorfällen. Mehrere Journalisten beschwerten sich gestern über eine Behinderung ihrer Berichterstattung. Bei Protesten setzten Polizisten Berichten zufolge Pfefferspray gegen Medienvertreter ein, obwohl diese sich eindeutig zu erkennen gegeben hätten.



Die Demonstrationen wurden durch den Tod des 20-jährigen Schwarzen Daunte Wright ausgelöst, der bei einer Verkehrskontrolle von einer weißen Polizistin erschossen worden war. Diese verwechselte nach eigenen Angaben ihre Pistole mit einem Elektroschocker. Der Vorfall in Brooklyn Center ereignete sich knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im wenige Kilometer entfernten Minneapolis.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.