Der Deutsche Anwaltverein drängt auf eine rasche Klärung der Nachfolge von Bundesjustizministerin Barley.

Der jetzige Schwebezustand schade der Rechtspolitik und dem Amt, erklärte der DAV gegenüber der Zeitung "Welt am Sonntag". Die von Barley auf den Weg gebrachten Projekte müssten überarbeitet werden. Der DAV nannte als Beispiele die Eckpunkte für eine Reform der Strafprozessordnung oder das Abmahngesetz. Dazu müsse das Ministerium am Kabinettstisch mit einem starken Kopf vertreten sein.



Barley war Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl und hatte Bundeskanzlerin Merkel nach der Abstimmung Ende Mai um ihre Entlassung gebeten. Sie soll das Ministerium jedoch so lange leiten, bis ein Nachfolger vereidigt ist. Am 2. Juli beginnt Barleys Arbeit in Brüssel.