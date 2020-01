Im Schweizer Skiort Davos beginnt heute das Weltwirtschaftsforum.

Zu der Tagung werden rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Auch Bundeskanzlerin Merkel reist an. Zum Auftakt hält unter anderem US-Präsident Trump eine Rede. Auch die schwedische Klimaschutzaktivistin Thunberg wird sich heute in Diskussionsrunden äußern.



Das Motto des Kongresses lautet diesem Jahr "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt". Im Fokus stehen vor allem der Klimawandel sowie die Krisen im Nahen Osten und in Libyen. Der Kongress findet erneut unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Linke Gruppen und Umweltschützer haben zu Protesten aufgerufen.