In Davos beginnt heute die 49. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums.

Für den Nachmittag ist eine Rede des neuen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro geplant. Bei seiner Ankunft in Davos sagte er, er sei gekommen, um zu zeigen, dass sich Brasilien gewandelt habe. Dazu habe vor allem der Kampf gegen die Korruption beigetragen. Kritiker sehen in dem Rechtspopulisten Bolsonaro allerdings eine Gefahr für die Demokratie des Landes. Der 63-Jährige hatte sich immer wieder abfällig über Schwarze und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur in Brasilien gelobt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen lockerte er das Waffenrecht.