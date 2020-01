Chinas stellvertretender Ministerpräsident Han Zheng hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor Protektionismus und Nationalismus gewarnt.

Sein Land werde sich der Welt noch weiter öffnen, sagte Han in seiner Rede. Einfach nur der Globalisierung die Schuld zu geben, entspreche weder den Tatsachen, noch löse es die Probleme. US-Präsident Trump hatte China zuvor in seiner Eröffnungsansprache direkt angegriffen. Jahrelang habe niemand etwas gegen Chinas unfaire Handelspraktiken getan. Er kündigte zudem an, sich um ein umfassendes Handelsabkommen mit der EU zu bemühen.



Trump nutzte seine Rede auch dazu, um auf wirtschaftspolitische Erfolge seiner bisherigen Amtszeit zu verweisen. Klimaschützer kritisierte er als - Zitat - "ewige Propheten des Untergangs", deren Vorhersagen der Apokalypse zurückgewiesen werden müssten. Der Grünen-Ko-Vorsitzende Habeck nannte die Rede eine "Katastrophe".

Trump droht EU erneut mit Autozöllen

Am Rande des Treffens drohte Trump der Europäischen Union erneut mit der Einführung von Strafzöllen auf Autoimporte. Er sagte, falls sich die EU und die USA nicht auf ein Handelsabkommen verständigen könnten, würden solche Zölle ernsthaft geprüft. Er gehe aber von einem Vertrag mit Europa aus. Trump erörterte das Thema auch bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Über konkrete Ergebnisse wurde nichts mitgeteilt.