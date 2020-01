US-Präsident Trump hat der Europäischen Union erneut mit der Einführung von Strafzöllen auf Autoimporte gedroht.

Er sagte am Abend am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, falls sich die EU und die USA nicht auf ein Handelsabkommen verständigen könnten, würden solche Zölle ernsthaft geprüft. Trump hatte gestern auf dem Forum die Eröffnungsrede gehalten.



Auf dem Weltwirtschaftsforum spricht heute unter anderen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es wird erwartet, dass sie die europäischen Anstrengungen gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt ihrer Rede stellt.