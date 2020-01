In Davos in der Schweiz beginnt heute das Weltwirtschaftsforum.

Erwartet werden rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter mehr als 50 Staats- und Regierungschefs. Auch Bundeskanzlerin Merkel reist an. Am Eröffnungstag hält unter anderem US-Präsident Trump eine Rede. Die schwedische Klimaschutzaktivistin Thunberg nimmt heute in Davos an zwei Veranstaltungen teil.



Das Thema des Weltwirtschaftsforums ist neben dem Klimawandel die Frage, wie sich Kapitalismus nachhaltiger gestalten lässt.