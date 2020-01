Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit US-Präsident Trump zusammengetroffen.

Nach dem Gespräch betonte von der Leyen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und den USA. Sie freue sich darauf, mit Trump an Chancen und Herausforderungen in den Bereichen Handel, Technologie und Energie zu arbeiten.



Das Weiße Haus in Washington teilte mit, beide Seiten seien sich einig, globalen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Trump habe die Bedeutung von freiem, fairen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Handel betont, hieß es weiter mit Blick auf den Streit zwischen den USA und China.



Trump hatte vor dem Treffen erklärt, er hoffe, dass man sich mit der Europäischen Union auf ein Handelsabkommen einigen könne.