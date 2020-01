Der Deutsche Aktienindex hat heute eine neue Bestmarke erreicht.

An der Börse in Frankfurt am Main stieg er am Vormittag auf 13.640 Punkte. Damit ließ der Dax sein bisheriges Rekordhoch vom Januar 2018 hinter sich. Als Gründe für die Entwicklung wurden die Hoffnung auf eine schnelle Eindämmung des Corona-Virus in Asien und gute Unternehmenszahlen aus den USA angeführt.



Im weiteren Börsenverlauf gab der Dax dann wieder nach und ging mit einem Minus von 0,3 Prozent und 13.515 Punkten vom Markt.