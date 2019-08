Nach den jüngsten Gewalttaten in den USA mehren sich die Stimmen für strengere Waffengesetze.

Vertreter der Republikaner im Kongress sprachen sich für eine Regelung aus, wonach die Behörden Menschen vorübergehend ihre Waffen entziehen könnten, wenn ein Gericht die Person als gefährlich einstuft. Ein solches so genanntes "Red-Flag"-Gesetz sei nicht so weitgehend wie die Forderungen vieler Demokraten, hätte dafür aber Chancen auf Zustimmung, berichtet die "New York Times". Auch der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Ohio, DeWine, hatte für eine solche Regelung plädiert.



Nach dem bewaffneten Angriff von Dayton mit neun Toten hat die Bundespolizei FBI erste Ermittlungsergebnisse über den Täter mitgeteilt. Demnach hat sich der 24-Jährige für gewalttätige Ideologien interessiert. Ob sie für die Tat ausschlaggebend gewesen seien, werde noch geprüft, hieß es. Der Polizeichef von Dayton sagte gestern Abend, der Schütze habe nachweislich das Ziel gehabt, viele Menschen zu töten. Weiter hieß es, nach bisherigen Erkenntnissen sei die Tat nicht rassistisch motiviert gewesen.