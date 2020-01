Bundesinnenminister Seehofer will die Unterschiede zwischen wohlhabenderen und ärmeren Regionen in Deutschland durch eine neue Strukturpolitik abbauen.

Finanzielle Ausgleiche reichten nicht aus, sagte Seehofer bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln. Nötig sei etwa eine bessere Förderung des strukturschwachen ländlichen Raums in den Bereichen Agrar und Küstenschutz. Verstärkt werden müssten auch die Hilfen für die mittelständische Wirtschaft in strukturschwachen Gebieten.



Vorreiter bei aktiver Strukturpolitik könne der öffentliche Dienst sein. Würden Behörden und Wissenschaftseinrichtungen dezentral angesiedelt, bildeten sich darum herum auch andere neue Ansiedlungen.