In Prag erinnert die deutsche Botschaft in diesen Tagen an die Ereignisse von vor 30 Jahren, als Bundesaußenminister Genscher die Ausreise tausender DDR-Flüchtlinge bekanntgab. Der damalige Kanzleramtsminister Seiters sagt heute: "Der 30. September 1989 markierte den Untergang der DDR."

Seiters ist erneut nach Prag gereist und erinnert sich dort daran, wie er vor 30 Jahren mit Genscher von Bonn nach Prag flog. Am Abend hatten sie den rund 5.000 DDR-Bürgern, die in die deutsche Botschaft geflohen waren, vom Botschaftsbalkon mitgeteilt, dass ihre Ausreise in den Westen genehmigt wurde. Die Szene gehöre heute zum "kollektiven Gedächtnis der Deutschen", sagte der CDU-Politiker. "Die Väter und Mütter, die da mit ihren Kindern standen, wussten, sie haben jetzt eine Zukunft in Freiheit."

"Froh, dass es damals noch kein Facebook gab"

Seiters erinnert sich allerdings auch daran, dass es gegen eine deutsche Einheit durchaus politische Widerstände in Westeuropa gegeben habe: "Die Teilung Deutschlands war für viele zu einem stabilisierenden Element der europäischen Politik geworden." Der frühere Minister betont: "Wäre die Bundesregierung populistischen Strömungen gefolgt oder hätte den Widerstand gefürchtet, wäre es nicht zur Wiedervereinigung gekommen." Zugleich räumte er ein: "Ich bin froh, dass es damals Facebook und Twitter noch nicht gab."

Merkel würdigt Mut der DDR-Bürger

Mit Blick auf den Tag der Deutschen Einheit in der kommenden Woche würdigte Bundeskanzlerin Merkel die Verdienste der DDR-Bürger für den Mauerfall. Sie hätten viel Mut aufgebracht, um die deutsche Einheit Realität werden zu lassen, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.



Auf der anderen Seite gab es nach Merkels Worten auch ein mutiges Vorangehen der damaligen Bundesregierung, um gemeinsam mit den Alliierten die deutsche Einheit realisieren zu können. Dieser Mut sei auch heute wieder gefragt. Zudem sei es weiter ein großes Projekt, in allen Teilen Deutschlands gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen.