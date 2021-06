Die Bundesregierung will ein unabhängiges Forschungsprojekt zum Thema Zwangsadoptionen in der DDR in Auftrag geben.

Das Bundesinnenministerium teilte mit, damit solle die Aufarbeitung von staatlichem Unrecht in der SED-Diktatur fortgeführt werden. Bedeutung und Umfang seien trotz der gravierenden Auswirkungen auf die Betroffenen kaum erforscht.



Laut einer Vorstudie des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam kam es zwischen 1966 und 1990 in der DDR zu politisch motivierten Adoptionsverfahren. Betroffen waren demnach vor allem Kinder von alleinerziehenden oder minderjährigen Müttern sowie aus Großfamilien. Es handelte sich zudem um Eltern, die unter dem Verdacht standen, die öffentliche Ordnung durch sogenanntes asoziales Verhalten zu gefährden, die bei einer Republikflucht gefangen wurden oder sich durch politische Delikte strafbar gemacht hatten.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.