Experten verschiedener Fachrichtungen sollen die gesundheitlichen Langzeitfolgen bei Opfern der SED-Diktatur untersuchen.

An dem interdisziplinären Forschungszentrum, das im Laufe des Juli seine Arbeit aufnehmen wird, sind Wissenschaftler der Universitätsmedizinen Magdeburg, Jena, Leipzig und Rostock beteiligt. Es ist auf zunächst drei Jahre angelegt und wird mit 2,4 Millionen Euro aus Mitteln des Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Wanderwitz, gefördert. Geplant sind zwölf Teilprojekte, die etwa Folgen von Überwachung, Verhören, Zersetzungsmaßnahmen und staatlichem Doping untersuchen.



In einer Mitteilung heißt es, auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR wirke vieles bei den Betroffenen noch nach - sowohl körperlich also auch seelisch. Ziel der Forschung sei es auch, den Opfern künftig besser helfen zu können.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.