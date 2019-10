Seifenopern aus dem Fernsehen sind bekannt, eine Tech-Opera ist neu, aber in diesem Falle nicht ganz ernst gemeint. Die Künstlerin Nadja Buttendorf beschreibt darin in ganz kurzen Folgen den DDR-Staatsbetrieb "Kombinat Robotron". Zwei Staffeln sind auf YouTube mittlerweile verfügbar, Nadja Buttendorf spielt alle Figuren selbst vor dem Hintergrund aus Schwarz-weiß-Fotos aus dem Betrieb von damals.

Nadja Buttendorf ist 1984 in Dresden geboren. Ihre Eltern haben sich bei Robotron kennengelernt. "Ich bin mit diesem Gebäude von Robotron aufgewachsen, das wurde mir mit der Zeit erst wieder bewusst, was da alles passiert ist", sagte sie im Dlf. Politische Erinnerungen an die DDR und die Wende habe sie nicht mehr, es seien eher die Geschichten in der Familie, also wie es ihren Eltern ging.

Ironie und Zynismus

Die Tech-Opera sei keine Parodie, sie möchte den Allag erzählen. Für die Recherche sei sie in der Landesbibliothek in Dresden gewesen und habe die Betriebszeitschriften von Robotron gelesen und deren Bilder verwendet. "Natürlich muss man das auf eine bestimmte Art lesen. Aber das kommt oft meines Erachtens in diesem Diskurs zu kurz, wenn man über die DDR spricht, dass da Leute auch gelebt haben." Man habe sich arrangiert.

"Es geht ja darum, dass in der Technikgeschichte wenig Frauenakteure auch sind", meinte Buttendorf. Für sie gehe es immer auch darum: Wie sähe Technologie aus, würde gleichberechtigt daran gearbeitet? Im Greenscreen, der neben ihrer Bett gestanden habe, habe sie die Serie gedreht und alle Rollen selbst gespielt. "Teil meiner Arbeit ist es, dass ich alles selber mache." Sie könne alles selber machen - es sei dann eben nicht so perfekt produziert wie im Fernsehen.

"Der Humor ist mir natürlich wichtig, weil da natürlich ein Zugang geschaffen wird zu meiner Arbeit." Wenn ihre Arbeiten viral gehen, sei das sehr spannend für sie. Bei einem Schmuckstück von ihr, ein Ohrring, der wie ein Ohr aussehe, "hat ein User noch mehr Ohren dran gemacht", ein anderer habe dann ein Meme daraus gemacht. "Dass viele Leute das auch verändern, das ist ganz spannend, dass es kein abgeschlossener Werkzyklus ist."

