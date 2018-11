Bundestagspräsident Schäuble hat die Bemühungen zur SED-Aufarbeitung gewürdigt.

Die zuständige Bundesstiftung habe erreicht, das Bewusstsein für die SED-Diktatur in der heutigen Gesellschaft zu verankern, sagte der CDU-Politiker in Berlin.



Vor 20 Jahren beendete die zweite Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in der Sowjetischen Besatzungszone und DDR ihre Tätigkeit. Zentrales Ergebnis war die Einrichtung der Bundesstiftung. Als Kapital bekam sie 75 Millionen Euro aus dem ehemaligen SED-Vermögen.