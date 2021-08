Der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Jahn, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Bundespräsident Steinmeier sagte bei der Verleihung in Berlin, die Bemühungen zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur hätten auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nichts von ihrer gesellschaftlichen Bedeutung verloren. Geschichte sei nie einfach vergangen - sie präge Menschen über Generationen hinweg. Gerade in einer Zeit, in der die liberalen Demokratien angefochten würden und in der das Autoritäre neue Verführungskraft entfalte sei es umso wichtiger, Lehren aus den beiden deutschen Diktaturen zu ziehen.



Die Stasi-Unterlagenbehörde hatte im Juni ihre Arbeit offiziell beendet. Alle Dokumente des früheren DDR-Geheimdiensts wurden an das Bundesarchiv übergeben. Auch dort bleiben die Akten öffentlich zugänglich.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.