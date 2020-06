Um die Belange von SED-Opfern soll sich künftig eine Ombudsperson kümmern.

Ein entsprechendes Gesetz solle nach der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden, sagte die Vorsitzende des Bundestagskulturausschusses, Budde, der Deutschen Presse-Agentur. In der Großen Koalition gebe es dazu Einigkeit, auch Opferverbände und die Landesbeauftragten für die SED-Aufarbeitung seien einbezogen. Die Ombudsperson könnte dann ab Sommer 2021 die Arbeit aufnehmen.



Außerdem ist die Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vorgesehen. Die Stasi-Akten werden künftig im Bundesarchiv verwaltet. Das von Abgeordneten erarbeitete Gesetzespaket könnte bis zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober vom Bundestag verabschiedet werden.