Die von Altbundespräsident Gauck ausgelöste Debatte über den Umgang mit rechten Parteien und rechtem Gedankengut geht weiter.

Gauck bekräftigte in einem Interview mit t-online.de seine Forderung nach "mehr Toleranz in Richtung rechts". Er warnte davor, mit der AfD eine ganze Partei zum Feind zu erklären. Auch das politisch Korrekte dürfe "nicht vorschnell Tabuzonen errichten". Toleranz sei oft eine Zumutung. Nicht hinnehmbar sei allerdings, "dass in dieser Partei verkappte Nazis aktiv sind und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geduldet wird".



Die kommissarische SPD-Vorsitzende Schwesig widersprach Gauck gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sagte, ein großer Teil der Bürger "denkt und wählt anders als die Anhänger der AfD." Diesen Menschen sei wichtig, dass "die Werte, die dieses Land ausmacht, gegen diejenigen verteidigt werden, die sie in Frage stellen".



Unterstützung bekam Gauck dagegen von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Der CDU-Politiker sagte dem MDR, gegen rechts- und linksextreme Positionen müsse mit aller Härte des Gesetzes vorgegangen werden. Dazwischen solle jedoch jede Diskussion möglich sein.