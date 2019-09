Im Bundestag hat die Opposition eine mangelnde Angleichung der ostdeutschen Lebensverhältnisse an jene im Westen bemängelt. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte in der Debatte über den Regierungsbericht zum Stand der deutschen Einheit, wenn der Prozess im jetzigen Tempo weitergehe, werde es noch Jahrzehnte bis zu einer vollständigen Angleichung dauern. Das sei für die Regierung ein Offenbarungseid.

Im Deutschlandfunk hatte der Linken-Politiker zuvor erklärt, kein Rektor einer deutschen Universität, kein oberster Richter und nur drei von 120 hohen Beamten in den Ministerien kämen aus dem Osten.

AfD: Einheit nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen

Der AfD-Abgeordnete Holm nannte es traurig, dass die Einheit nach 30 Jahren immer noch nicht abgeschlossen sei. Die Menschen im Osten hätten Angst, dass der mühsam erarbeitete Wohlstand wieder in Gefahr gerate. Der FDP-Politiker Kemmerich verlangte, das Potenzial Ostdeutschlands besser zu fördern.

Positives Zwischenfazit des Ostbeauftragten

Zuvor hatte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte (CDU), ein positives Zwischenfazit gezogen. Die Löhne in Ostdeutschland seien gestiegen, und es gebe die niedrigste Altersarmut. Dass sich viele Bürger dort dennoch als Bürger zweiter Klasse sähen, zeige, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei.



Bereits am Mittwoch hatte Hirte bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit gesagt, man sei bei der Angleichung der Lebensverhältnisse gut vorangekommen. In Ostdeutschland fehlten allerdings internationale Unternehmen mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Außerdem seien viele Rentner im Osten benachteiligt, weil sie keine zusätzliche Altersvorsorge hätten.