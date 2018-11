Der Bundestag hat sich mehrheitlich hinter den UNO-Migrationspakt gestellt.

Ein Antrag der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD wurde vom Parlament angenommen. Mit Ja stimmten 372 Abgeordnete, mit Nein 153. 141 enthielten sich. Darin wird betont, dass im Migrationspakt keine einklagbaren Rechte und Pflichten enthalten seien und die nationale Souveränität gewahrt bleibe. Damit wird auf Kritik etwa der AfD und des konservativen Flügels der Union eingegangen.



Der AfD-Abgeordnete Curio hatte in der Debatte im Plenum vor uferloser Einwanderung gewarnt. Bundesaußenminister Maas, SPD, sagte dagegen, der Pakt sei eine Antwort auf die Herausforderung der Migration, für die es keine allein nationalen Antworten gebe. Ziel sei es, die illegale Migration einzudämmen. Daher liege der Migrationspakt im ureigensten Interesse Deutschlands. Maas verteidigte die Vereinbarung zudem gegen die Kritik, nach der sie zu mehr Migration führen werde. Er erklärte dazu, in der öffentlichen Debatte scheine das Empörungspotenzial größer zu sein als das Lesevermögen.



Die Grünen-Politikerin Brugger sagte, der Pakt liefere klare Leitlinien für weltweite Wanderungsbewegungen. Zudem wahre er die Menschenrechte. Der FDP-Abgeordnete Thomae warf der Bundesregierung vor, ungenügend über das Vorhaben der Vereinten Nationen informiert zu haben. Das Thema Migration habe man so den Populisten überlassen.



Der UNO-Migrationspakt soll Flucht und Migration auf internationaler Ebene regeln und im Dezember verabschiedet werden. Mehrere Länder haben angekündigt, gegen den Pakt zu stimmen.



Zuvor hatte der Bundestag den Weg für für Milliardeninvestitionen des Bundes in die Bildung freigemacht. Für die erforderliche Änderung des Grundgesetzes stimmten neben Union und SPD auch FDP, Grüne und Linkspartei. Damit sollen Investitionen in die digitale Ausstattung und in die Bausubstanz der Schulen möglich werden. Gegen die Reform sprach sich nur die AfD aus. Der Abgeordnete Frömming meinte, die geplante Verfassungsänderung sei ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen des Staates.



Bundesfinanzminister Scholz sprach dagegen von einer guten Entscheidung. Damit könne die Digitalisierung dem internationalen Standard angepasst werden, sagte Scholz in Berlin. Er widersprach den Sorgen, dass der Föderalismus Schaden nehmen könne. Der Bundesrat entscheidet am 14. Dezember über das Projekt. Wie im Bundestag ist auch dort eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.



Die Abgeordneten diskutieren zudem einen Gesetzentwurf, mit dem die Regeln der sogenannten Mietpreisbremse verschärft werden sollen.