Die CDU-Bundestagsabgeordnete Motschmann hat die Einigung in der Großen Koalition auf eine Frauenquote in Vorständen größerer Unternehmen gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt.

Im Deutschlandfunk sagte sie, man habe lange auf Freiwilligkeit bei den Unternehmen gesetzt und damit wenig Erfolg gehabt. Seit ihrem Parteieintritt im Jahr 1976 spreche man in der CDU über Themen wie mehr Frauen in Führungspositionen, den besseren Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Geburt und über Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Im 21. Jahrhundert sei es nun an der Zeit, dass Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft stärker beteiligt werden, sagte Motschmann. Inzwischen gebe es viele hochkompetente Frauen, die die gleichen Studienabschlüsse, Praktika und Auslandsaufenthalte wie Männer und oft die besseren Zeugnisse hätten. Zudem zeigten Untersuchungen, dass Unternehmen erfolgreicher seien, wenn Frauen beteiligt werden.



Die Einigung der Großen Koalition sieht vor, dass in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern ein Mitglied eine Frau ist. Innerhalb der CDU wird die Einigung kontrovers diskutiert. Die stellvertretende Vorsitzende der Mittelstandsvereiningung der Union, Schimke, sagte etwa, es sei nicht Aufgabe der Politik, sich in betriebliche Personalfragen einzumischen.

