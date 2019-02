Die altehrwürdige Académie française will in Kürze darüber entscheiden, ob Berufsbezeichnungen für Frauen Teil des offiziellen französischen Wortschatzes sein sollen. Denn bislang sind Bezeichnungen wie "auteure" (Autorin), "professeure" (Lehrerin) oder "procureure" (Staatsanwältin) nicht formal anerkannt.

Die Académie française nahm in Paris einen Bericht der Autorin und Literaturkritikerin Dominique Bona entgegen, die genau dies fordert und seit 2013 selbst Mitglied ist. Eine Entscheidung wird im Laufe des März erwartet.



Im aktuellen "Dictionnaire de l'Académie Française", dessen neunte Auflage derzeit in Vorbereitung ist, haben viele weibliche Berufsbezeichnungen immer noch keinen Eingang gefunden. Die Gelehrten gehen bislang davon aus, dass die männliche Bezeichnung auch Frauen einschließt. Noch 2014 betonte die Akademie in einer Stellungnahme zur "Feminisierung", sie sei gegen ein System, das Frauen solche Bezeichnungen "oft gegen den Willen der Betroffenen aufzwingt".



Vielmehr legt das bisher gültige Wörterbuch nahe, dass Frauen in bestimmten Berufen gar nicht erst vorgesehen sind. So wird etwa eine "ambassadrice" nicht als Botschafterin definiert, sondern als "Gattin eines Botschafters" - mit dem Beispielsatz "Die Frau Botschafterin bittet Sie für Dienstag zum Diner." Analog handelt es sich bei einer "préfète" nicht um eine Präfektin, sondern um die "Ehefrau eines Präfekten". Dies sei nicht mehr zeitgemäß, betont die 65 Jahre alte Autorin Bona. Denn der Sprachgebrauch sei nicht mehr derselbe wie 1635, als Kardinal Richelieu die Gelehrtengesellschaft gründete.



In den weit verbreiteten Französisch-Wörterbüchern "Petit Larousse" und "Petit Robert" aus privaten Verlagen haben weibliche Berufsbezeichnungen übrigens längst Eingang gefunden, ebenso etwa in Zeitungen oder Stellenanzeigen. Auch in den französischsprachigen Teilen von Ländern wie Belgien oder Kanada sind die entsprechenden Wörter längst gebräuchlich.