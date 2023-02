Migrationspolitik

Gehört zu den Unterzeichnern: Rebecca Harms saß bis 2019 für die Grünen im Europa-Parlament. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Auslöser ist ein Positionspapier einer Gruppe von Grünen-Politikern, die vor einem Rechtsruck in Deutschland warnen. Darin heißt es unter anderem, bislang werde kaum zwischen Kriegs-, Asyl- und Wirtschaftsmigration unterschieden. Schutzsuchende müssten sich einordnen in die "geschichtlich gewachsene gesellschaftliche Ordnung" der Bundesrepublik. Sollten Antragssteller beim Aufnahmeverfahren nicht mitwirken oder straffällig werden, müsse ihr Recht auf Asyl und Aufenthalt verfallen, was auch eine möglichst zügige Abschiebung nach sich ziehen müsse. Zu den Unterzeichnern gehören die frühere Europaparlamentarierin Harms, Tübingens Oberbürgermeister Palmer und der ehemalige Bundestagsfraktionschef Schlauch.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai erklärte, man brauche dringend eine Migrations- und Integrationspolitik, die im Einklang mit der Realität stehe, im Interesse Deutschlands sei und die Sorgen der Bürger nicht ignoriere. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte, sollte der innerparteiliche Vorstoß bei den Grünen zu "mehr Pragmatismus in diesen Zeiten" führen, dann werde man sich das natürlich anschauen.

