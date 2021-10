Der sozialpolitische Flügel der CDU übt angesichts schwindender Aussichten auf eine unionsgeführte Bundesregierung Kritik am Erscheinungsbild der Partei.

Man habe zuletzt in der Öffentlichkeit eher das Bild einer "Abbruchkolonne" abgegeben als einer Partei, die Lust auf Zukunftsgestaltung habe, sagte der Vizevorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, der Funke Mediengruppe. Die Art und Weise, wie einige in den vergangenen Tagen im Stil einer Generalabrechnung diskutiert hätten, dürfe man nicht fortsetzen. Die Erneuerung der Union müsse in der Mitte stattfinden, betonte der CDA-Chef.



Man habe 2,5 Millionen Wähler an SPD und Grüne verloren. Diese hätten CDU und CSU nicht deshalb nicht gewählt, weil sie nicht rechts oder wirtschaftsliberal genug seien. Vielmehr hätten die Menschen den Eindruck gehabt, dass sich die Union nicht ausreichend um soziale Fragen kümmere.

