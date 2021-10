Debatte in der Union

In der Union wird die Diskussion über eine personelle Neuaufstellung intensiver.

Man habe zuletzt in der Öffentlichkeit eher das Bild einer "Abbruchkolonne" abgegeben als einer Partei, die Lust auf Zukunftsgestaltung habe, sagte der Vizevorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, der Funke Mediengruppe. Die Art und Weise, wie einige in den vergangenen Tagen im Stil einer Generalabrechnung diskutiert hätten, dürfe man nicht fortsetzen. Die Erneuerung der Union müsse in der Mitte stattfinden, betonte der CDA-Chef.



Der CDU-Politiker Bosbach legte Parteichef Laschet unterdessen nahe, einen Generationenwechsel zu moderieren. Dabei gehe es um Würde und Achtung für Laschet selber. Man wolle keine wochenlange Demontage, sagte der frühere Bundestagsabgeordnete Bild-TV.

