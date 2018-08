Die Junge Union regt die Schaffung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahrs" für alle Schulabgänger an.

Diese sollten dann selbst entscheiden, ob sie es in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvieren wollen. Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, Ziemiak, sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", ein Gesellschaftsjahr wäre eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben und gleichzeitig den Zusammenhalt im Land zu stärken. Eine Debatte darüber sei längst überfällig.



Der SPD-Politiker Lauterbach erklärte, er finde den Gedanken grundsätzlich nicht falsch. Weil die Union damals die Wehrpflicht überstürzt abgeschafft habe und damit auch der Zivildienst weggefallen sei, fehlten diese Kräfte in vielen sozialen Einrichtungen.