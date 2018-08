In der Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht spricht sich die Junge Union für die Schaffung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahrs" für alle Schulabgänger aus.

Diese sollten dann selbst entscheiden, ob sie es in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvieren wollen. Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, Ziemiak, sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", ein Gesellschaftsjahr wäre eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben und gleichzeitig den Zusammenhalt im Land zu stärken. Eine Debatte darüber sei längst überfällig. - Das Thema spielt auch eine wichtige Rolle bei der Arbeit von Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer für ein neues Grundsatzprogramm der CDU.