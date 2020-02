Als Reaktion auf den Anschlag in Hanau hat sich nun auch der Grünen-Vorsitzende Habeck dafür ausgesprochen, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die AfD schüre Rassismus und leiste Rechtsextremismus Vorschub, sagte Habeck der "Passauer Neuen Presse". Die AfD selbst wehrt sich gegen Vorwürfe dieser Art.

Die Verharmlosungen der Morde von Hanau, wo ein Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln und seine Mutter erschossen hatte, seien unerträglich, ergänzte Habeck.



Zuvor hatte unter anderem SPD-Generalsekretär Klingbeil verlangt, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke wirke mit seinen Reden als Katalysator für rechten Terror wie in Hanau. Deshalb müsse der Verfassungsschutz aktiv werden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die AfD trage massiv dazu bei, den Acker zu düngen, auf dem der Extremismus blühe.

AfD wehrt sich gegen Vorwürfe

Der AfD-Vorsitzende Meuthen wies die Vorwürfe gegen seine Partei zurück und nannte den Anschlag "die wahnhafte Tat eines Irren". In einem Gastkommentar für die "Junge Freiheit" erklärte die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel, seit "dem entsetzlichen Amoklauf eines offensichtlich Geistesgestörten in Hanau" laufe "eine maßlose Kampagne über unser Land". Diese suche "an Hysterie, Niedertracht und zerstörerischer Lust an der Herabwürdigung und Diffamierung Andersdenkender in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ihresgleichen".



FDP-Generalsekretärin Teuteberg schlug eine Reform der Verfassungsschutzämter und eine Zusammenlegung kleinerer Behörden vor.