Der Reservistenverband hat den Vorstoß der Wehrbeauftragten Högl zur Wiedereinführung der Wehrpflicht begrüßt.

Der Präsident des Verbandes, Sensburg, sagte dem "Handelsblatt", in Deutschland gebe es inzwischen eine breite Zustimmung für eine Rückkehr zur Wehrpflicht beziehungsweise zu einer allgemeinen Dienstpflicht. Es sei ein Fehler gewesen, sie abzuschaffen.



Die neue Wehrbeauftragte Högl hatte angesichts rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ins Gespräch gebracht. Sie stieß damit jedoch überwiegend auf Ablehnung - auch in ihrer eigenen Partei. Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans erklärten, dies wäre kein geeignetes Mittel, um rechtsextremistischen Umtrieben in der Truppe vorzubeugen.