Corona-Pandemie Debatte über Ablauf der Booster-Impfkampagne

Die Ärzte in Deutschland sollen laut einem Medienbericht Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus schon vor Ablauf der Sechs-Monate-Frist verabreichen können. Der "Tagesspiegel" zitiert aus einem gemeinsamen Schreiben von Bundesgesundheitsminister Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland.

17.11.2021