Die Bundesjugendspiele sollen kindgerechter werden. (Thomas Imo/imago)

Der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Gerhard Brand, meinte dazu, es sei entscheidend, den Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Gerade im Grundschulalter könne ein alternativer Modus hilfreich sein. "Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Wettkampfcharakter pauschal und für alle Kinder abgeschafft wird", sagte Brand. Sich miteinander zu messen sei ein starker Leistungsanreiz.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir so tun, als ob sich messen und Leistung nichts mit dem Leben zu tun hätten."

Der Berliner Leichtathletikverband begrüßte dagegen das neue Konzept. "Es ist ein guter Entschluss", sagte Vizepräsident Thomas Poller. Er hoffe, dass dadurch deutlich mehr Kinder Freude an der Bewegung finden. "In der Vergangenheit war ja ein Kritikpunkt an den Bundesjugendspielen, dass nicht so talentierte Kinder diese eher als Last empfanden", so Poller.

Ab diesem Schuljahr werden die jährlich stattfindenden Spiele in den Sportarten Leichtathletik und Schwimmen für alle Grundschulkinder bis zur vierten Klasse nur noch als Wettbewerb ausgetragen - und nicht wie bislang nur in der ersten und zweiten Klasse. Im Unterschied zum Wettkampf werden die Punkte für Leistungen künftig nicht mehr nach bundesweiten Normgrößen vergeben. Laut Bundesfamilienministerium sollen die Spiele mit der Wettbewerbsform kindgemäßer werden.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.