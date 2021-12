Der scheidende Bundesgesundheitsminister Spahn hält die Debatte über eine Impfpflicht für wichtig. (Kay Nietfeld)

Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung sei keine persönliche, sondern bestimme darüber mit, wann Europa aus der Pandemie herauskomme, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen der europäischen Gesundheitsminister in Brüssel. Es sei eine Debatte, die geführt werden müsse. Er persönlich sei nach wie vor skeptisch, was eine allgemeine Impfpflicht angehe. Die zu große Zahl von Ungeimpften könne aber in allen EU-Ländern zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme führen.

Der österreichische Gesundheitsminister Mückstein verteidigte die Entscheidung seines Landes für eine allgemeine Impfpflicht. Die Vakzine seien sicher, erklärte er. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides rief alle Mitgliedsländer auf, die Impflücken zu schließen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.