Eine Coronaimpfung verliert mit der Zeit etwas ihre Schutzwirkung. Darum wird bereits seit Monaten über eine dritte Impfung diskutiert - allerdings nicht für gesunde jüngere Menschen. Die dritte Dosis soll dem nachlassenden Immunschutz vorbeugen. Denn durch den sogenannten Booster können sich deutlich mehr Antikörper gegen das Coronavirus bilden.

Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder haben im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entschieden, "dass Personen, bei denen nach einer vollständigen Impfung möglicherweise keine ausreichende oder eine schnell nachlassende Immunantwort vorliegt, eine Auffrischimpfung angeboten wird", heißt es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministerums.

Zu diesen Personen gehören Pflegeheim-Bewohnerinnen und Bewohner, sowie Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, sowie Personen mit einer Immunschwäche oder Immunsuppression sowie pflegebedürftige Mensche, die zuhause gepflegt werden, und Menschen ab 80 Jahren. Auch Personen, die eine vollständige Impfserie mit einem Vektor-Impfstoff erhalten haben, wird eine weitere Impfung angeboten. Die Auffrischimpfung soll mit einer Dosis einer der beiden mRNA-Vakzine (Biontech oder Moderna) mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durchgeführt werden.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) spricht sich in ihrer aktuellen Empfehlung aus dem September bislang nicht für generelle Auffrischungsimpfungen bei Senioren aus. Empfohlen wird eine Booster-Dosis mit einem mRNA-Impfstoff aber für Menschen mit Immunschwäche. Die STIKO arbeitet derzeit die Studienlage zu Auffrischimpfungen für anderer Bevölkerungsgruppen auf. Eine Entscheidung soll es in den kommenden Wochen geben.

Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt für Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna. Wie die EMA in Amsterdam am 04.10.21 mitteilte, sollten Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem frühestens nach 28 Tagen eine dritte Dosis erhalten können. Für Personen mit einem normal arbeitenden Immunsystem könne eine sogenannte Booster-Impfung ab einem Alter von 18 Jahren und mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis in Betracht gezogen werden.

Wie lange reicht der Schutz nach einer zweiten Impfung?

Schwere Verläufe brauchen die meisten zweifach Geimpften nicht mehr zu fürchten, betont Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Schließlich gibt es neben den Antikörpern auch andere Elemente des Immunsystems, etwa Gedächtniszellen. Ebenfalls spielen T-Zellen eine zentrale Rolle bei der Abwehr der Viren. Das Problem ist allerdings: Sie sind im Labor bislang nur sehr kompliziert nachweisbar. Die dazu benötigten Tests können nur Speziallabore durchführen, die dabei entstehenden Datenmengen gelten als schwierig zu beherrschen. Zudem sind die Kosten immens.

Eine Corona-Auffrischungsimpfung bei Menschen über 60 Jahren erhöht die Schutzwirkung des Biontech-Vakzins einer Studie zufolge beträchtlich. So habe es bei Zweifach-Geimpften in Israel mehr als zehn Mal so viele nachgewiesene Infektionen und knapp 20 Mal mehr schwere Erkrankungen gegeben als bei Dreifach-Geimpften, schrieben israelische Forscher im September "New England Journal of Medicine". In der Studie wurden Daten von mehr als einer Million Senioren in Israel berücksichtigt.

Gerade für Ältere sowie für Menschen aus anderen Risikogruppen sei dies auch medizinisch sinnvoll, betont der Infektiologe Leif Erik Sander mit Verweis auf im Sommer als als Preprint veröffentlichte Zwischenergebnisse einer Studie seiner Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Diese bestätigt, dass die Immunantwort von älteren Menschen auf die Impfung deutlich stärker nachlässt als bei jüngeren.

Bei vier von zehn Menschen in einer Gruppe, deren Durchschnittsalter in der Studie bei 82 Jahren lag, seien nach einem halben Jahr keine neutralisierenden Antikörper mehr gegen die Delta-Variante feststellbar. Im Vergleich dazu bestimmte die Forschungsgruppe auch den Antikörperspiegel bei Charité-Mitarbeitern, die im Durchschnitt 35 Jahre alt waren. Diese hatten immer noch zu mehr als 97 Prozent neutralisierende Antikörper gegen die Delta-Variante - obwohl beide Studiengruppen zur gleichen Zeit mit dem gleichen Vakzin (Biontech) geimpft worden waren.

Welche globalen Pläne gibt es für die Dritt-Impfung?

Auffrischungs- bzw. Booster-Impfungen laufen bereits in mehreren Ländern. In Israel haben mittlerweile alle Geimpften die Möglichkeit, frühestens fünf Monate nach der zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. In den USA wurde eine Impfauffrischung bei Personen über 65 Jahren sowie bei Menschen mit bestimmten medizinischen Einschränkungen und in Hochrisikoberufen empfohlen.

Der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte ein Moratorium für Booster-Impfungen mindestens bis Ende September gefordert, "damit zehn Prozent der Bevölkerung in allen Ländern geimpft werden können". Denn Drittimpfungen in den Industrieländern verlangsamen die ohnehin nur schleppend verlaufenden Impfkampagnen im globalen Süden.

Kontroverse um Booster-Impfungen

Die WHO hat ein Moratorium für die sogenannten Booster-Impfungen gefordert – diese verlangsamen die Impfprogramme im globalen Süden verbunden mit der Gefahr der Entstehung neuer Varianten.

Eine Möglichkeit wäre, Drittimpfungen nur zu verabreichen, sollte ein Antikörpertest tatsächlich Schwächen in der Immunantwort anzeigen. Wenn es außerdem gelingt, durch vorsichtiges Verhalten die Viruszirkulation weiter auf niedrigem Niveau zu halten, könnte sich der Schutz der gefährdeten Personen in Deutschland mit einem schnellen Fortschreiten der globalen Impfprogramme vereinbaren lassen. Das wäre nicht nur aus ethischen Gründen wichtig, sondern auch, um die Entstehung von Virenvarianten zu verlangsamen, die den Immunschutz weiter untergraben könnten.

Für die wäre nebenbei bemerkt kein neuartiger Impfstoff notwendig. Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf hat beobachtet, dass eine dritte Dosis nach einem Jahr die Immunantwort deutlich steigert. Auch das sollte helfen, mögliche Varianten mit abzufangen. Auf längere Sicht wäre eine Drittimpfung also sinnvoll – und zwar überall auf der Welt.

Wird es standardmäßige Auffrischungsimpfungen geben?

Ob jüngere Menschen nach ein oder zwei Jahren eine dritte Impfung brauchen, wird man erst in Zukunft sehen, wenn weitere Studien abgeschlossen sind. Aktuell liegen dazu keine Daten vor, da es die Impfstoffe ja auch noch nicht lange gibt. Perspektivisch sei eine dritte Dosis wahrscheinlich für alle notwendig, schätzt auch Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. Man wisse zum Beispiel von den vor SARS-CoV-2 verbreiteten Coronaviren, dass man sich im Abstand von Jahren auch mehrfach mit ihnen anstecken könne. Das führte bei den früheren Coronaviren dann nur zu einem Schnupfen – bei SARS-CoV-2 wäre es ein größeres Problem.

Auch die Impfhersteller Moderna und Biontech/Pfizer rechnen mit einer Abnahme der Wirksamkeit ihrer Vakzine und damit, dass eine dritte Impfung nötig wird - nicht zuletzt wegen der Virus-Varianten. Perspektivisch gehen sie davon aus, dass man wie bei der Grippeimpfung eine jährliche Auffrischung benötigen wird. Selbstverständlich wollen die Unternehmen aber auch ihren Impfstoff verkaufen. Die Notwendigkeit von Impfauffrischungen müsste daher von unabhängiger Seite untersucht und beurteilt werden.

(Quellen: Interview Sprechstunde 13.7.2021, Volkart Wildermuth/

Interview Forschung aktuell 22.9.2021, Christina Sartori in Sprechstunde am 28.9., "New England Journal of Medicine" und Sander laut dpa-Meldungen aus dem August und September)