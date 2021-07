Alle Corona-Beschränkungen aufheben? Keine Maske mehr, kein Abstand. Das ist eine gute Idee. Aber erst dann, wenn die Grundlagen dafür auch da sind. Das für dann zu planen, wenn alle Erwachsenen in Deutschland theoretisch ein Impfangebot haben, ist fatal. Es ist ein Spiel mit der Pandemie. Aus drei Gründen.

Der erste, der medizinische: Eine doppelte Impfung gilt nach allen bisherigen Studien als guter Schutz vor schweren Verläufen, auch bei der Delta-Variante. Aber ein Impfangebot auf dem Papier ist noch längst kein Impfschutz. Bis dahin vergehen mindestens 1,5 Monate: Vier Wochen Mindestabstand zwischen Erst- und Zweit-Impfung plus die zwei Wochen, die für die vollständige Impfwirkung dann als nötig gelten.

Auch bei Doppelimpfung bleiben Risiken

Hieße also: Sechs Wochen warten, und dann freie Fahrt? Mitnichten. Es fehlt völlig die Diskussion darüber, dass auch nach der Doppelimpfung Risiken bleiben; dass es auch dann noch in selteneren Fällen schwere Verläufe geben kann. Wollen wir das so? Ist das der neue Kurs in der Pandemiepolitik, dass wir das inkauf nehmen? Eine elementare Frage, aber sie wird bei dem Vorschlag von Bundesaußenminister Heiko Maas und Befürwortern seiner Idee einfach übersprungen.

Und übersprungen wird noch mehr. Punkt zwei, die Organisation der Impftermine. Denn ein Angebot für alle heißt nicht, dass sich dann auch alle impfen lassen. Und hier geht es nicht um Impfskeptiker oder -verweigerer, denn die Impfakzeptanz in Deutschland liegt bei den bis 60-Jährigen bei knapp 84 Prozent, bei den Älteren ist sie nochmal höher. Es geht um die, die dieses Impfangebot aus anderen Gründen nicht nutzen.

Soziale Gründe verhindern Impfschutz

Und da kommen wir zum dritten Grund, warum die Idee aktuell einen großen Haken hat, der soziale: Diejenigen, die hinten über fallen, sind nämlich oft die, die keinen Hausarzt haben, keinen Betriebsarzt, keine Firma, die sich kümmert. Es sind diejenigen, die an einer Impfhotline, Website, App oder der eigenen Organisation scheitern. Sie sind die letzten in der Impfkette.

Im Winter gab es lange keine Zahlen dazu, in welchen Stadtteilen und Milieus sich besonders viele Menschen anstecken, wo die Pandemie besonders aufflammt. Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts haben das Thema dann zusammen mit der Stadt Köln auf die Agenda gebracht. Diese Zahlen hätten viel eher vorliegen können, wäre es politisch gewollt gewesen. Das alles passiert jetzt wieder – beim Impfen. Wir sollten genau wissen, wo die Quoten niedrig sind, wo Menschen nicht ausreichend geschützt sind und damit neue Ausbrüche drohen.

Lockern nur mit einem Konzept

Wenn also lockern, dann bitte mit einem Konzept, wie wir möglichst alle erreichen. Und bitte mit einer Auseinandersetzung darüber, was das Ziel in der Pandemie-Politik ist: Lockerungen für alle auf Kosten einzelner?

Die Antwort auf diese Frage wäre überaus wichtig für eine langfristige, neue Corona-Politik in Deutschland.