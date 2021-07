Bundeskanzlerin Merkel hat sich dezidiert gegen die Einführung einer Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Die CDU-Politikerin sagte während eines Besuchs im Robert Koch-Institut in Berlin, die Bereitschaft der Menschen, sich immunisieren zu lassen, sei "sehr, sehr hoch". Eine Impfpflicht würde Vertrauen verspielen.

Merkel reagierte mit ihren Worten auf die Ankündigung Frankreichs und Griechenlands, die eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen beschlossen haben. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen wie Frankreich", betonte sie. Stattdessen werde die Bundesregierung weiter für das Impfen werben.

Auch RKI-Präsident Wieler gegen Impfpflicht

Auch Gesundheitsminister Spahn (CDU) und RKI-Präsident Wieler lehnten eine Impfpflicht ab. Spahn sprach aber von einem "Impfgebot" und verwies auf US-Präsident Biden. Dieser habe das Impfen als patriotische Pflicht bezeichnet. Damit habe er Recht, sagte Spahn.



Hintergrund der Debatte ist, dass die Zahl der bundesweit registrierten Impfungen zurückgeht. Manche sprechen bereits von Impfmüdigkeit, aber auch die Urlaubszeit dürfte eine Rolle spielen. Merkel erinnerte daran, dass die Impfquote bei der Bekämpfung der Pandemie eine zentrale Rolle spiele. Je höher der Anteil der geimpften Menschen in der Bevölkerung sei, desto freier werde man. Die Entwicklung sei generell zwar positiv, aber die Pandemie sei nicht vorbei, betonte Merkel.

Berufsverband für Pflegeberufe wehrt sich gegen Generalverdacht

Frankreichs Präsident Macron hatte die Einführung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus begründet.



In Deutschland würde eine solche Maßnahme auf Widerstand stoßen. Die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, Bienstein, sagte im Deutschlandfunk, Pflegekräfte würden damit unter Generalverdacht gestellt, sich einer Impfung zu verweigern. Laut einem Zwischenbericht des Robert Koch-Instituts seien jedoch mehr als 83 Prozent des medizinischen Personals einmal geimpft und knapp 64 Prozent vollständig. Die Pflegenden seien im Impfverhalten also weiter als die allgemeine Bevölkerung in Deutschland, unterstrich Bienstein.

Plötzlich starke Nachfrage nach Impfterminen in Frankreich

In Frankreich führte Macrons Ankündigung zu einer starken Nachfrage nach Impfterminen. Nach seiner Fernsehansprache meldeten sich so viele Menschen an wie noch nie an einem einzigen Tag. Die App Doctolib verzeichnete gestern 926.000 Anmeldungen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.