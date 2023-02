Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD (imago-images / Political-Moments)

Da es ohne Menschen, die sich zur Wahl stellten, keine Demokratie gebe, sollte man das nicht kritisieren, teilte der FDP-Politiker mit. Wer die Sorge habe, dass Aufgaben liegen blieben, sollte sie konkret benennen. Auch mehrere SPD-Politiker nahmen Faeser in Schutz.

Grünen-Fraktionsvize von Notz bekräftigte indes seine Kritik, wonach die Führung des Innenministeriums kein Teilzeitjob sei. Ähnlich äußerten sich die innen- und verteidigungspolitischen Sprecher der Union, Throm und Hahn. Hahn forderte ein Machtwort des Bundeskanzlers. AfD-Chefin Weidel drängte auf einen umgehenden Rücktritt Faesers. Auch aus der Linkspartei kam Kritik. Faeser will sich heute offiziell als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen aufstellen lassen. Scholz stellte sich gestern bei einer Veranstaltung in Marburg hinter ihre Entscheidung.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.