Ostermarsch am Karsamstag in Kassel (IMAGO/Hartenfelser)

Der Sprecher des organisierenden Netzwerks Friedenskooperative, Golla, erklärte, Forderungen nach Frieden und Abrüstung seien aktueller denn je. Nach seinen Angaben waren rund 80 Proteste angekündigt gewesen, auch in kleineren Städten.

Nach Polizeischätzungen kamen etwa in Bremen und Berlin jeweils rund 1.200 Menschen zusammen und in Hannover mehr als 500 Demonstranten. Auch in Duisburg und Köln nahmen Hunderte Demonstranten an Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr teil.

"Alternativer Ostermarsch" in Berlin

In Berlin versammelten sich mehrere hundert Menschen, um parallel zum traditionellen Ostermarsch gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Die Alternativveranstaltung richtete sich explizit gegen russische Angriffskriege und betonte das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Auf Transparenten von Teilnehmenden war etwa zu lesen: "Schwere Waffen jetzt".

Debatte über Pazifismus

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine debattiert die deutsche Politik über die Haltung der Friedensbewegung zu den Geschehnissen. Vizekanzler Habeck forderte die Teilnehmenden zu einer klaren Botschaft an Russland auf. Frieden könne es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppe, sagte der Grünenpolitiker. Der frühere Bundestagspräsident Thierse warnte vor Pazifismus auf Kosten anderer. Das Motto der Ostermärsche "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, so der SPD-Politiker. Der FDP-Politiker Lambsdorff bezeichnete die Organisatoren der traditionellen Ostermärsche als Interessenvertreter der russischen Position.

Der Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative, Golla, sprach angesichts dieser Äußerungen von Polemik und betonte, in den Aufrufen zu den Ostermärschen werde der russische Angriffskrieg als völkerrechtswidriges Verbrechen verurteilt. Die ehemalige EKD-Vorsitzende Käßmann verteidigte die Friedensdemonstrationen. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands, sagte die Theologin dem Sender NDR Info. Mehr Waffenlieferungen würden auch aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges führen. Im Gegenteil: Er könnte sogar weiter eskalieren.

Auch heute Ostermärsche

Heute finden weitere Versammlungen statt. Der Ostermarsch Rhein-Ruhr macht in Essen Station. Weitere Veranstaltungen finden unter anderem in Neuruppin und Frankfurt/Oder statt. Seit Donnerstag gehen in zahlreichen Städten Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße.

Die Ostermärsche enden am morgigen Montag. Bis dahin könnten nach Einschätzung der Organisatoren insgesamt mehrere zehntausend Menschen an den bundesweiten Friedenskundgebungen teilgenommen haben.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.