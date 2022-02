Kamila Walijewa (dpa/TASS | Valery Sharifulin)

Der Eislauf-Weltverband ISU will auf einem Kongress im Juni darüber beraten. Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Bereitschaft signalisiert. IOC-Chef Bach sagte, man habe angefangen, darüber nachzudenken. Bach äußerte auch Kritik am Umgang des Trainerstabs mit der 15-jährigen Russin. Die junge Sportlerin war unter dem öffentlichen Druck und dem Wirbel nach einer positiven Dopingprobe mehrfach in ihrer Kür gestürzt. Statt mit Mitgefühl reagierte Trainerin Eteri Tutberidse mit harschen Worten. Walijewa verpasste die Medaillenränge.

Die russische Regierung wies die Kritik zurück. Bach sei die höchste Autorität im Sport, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Man nehme seine Meinung ernst, stimme aber nicht unbedingt mit ihm überein.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.