Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, sagte im Deutschlandfunk , man könne die Menschen nicht unter Zwang impfen lassen. Denkbar sei allenfalls, dass Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen geimpft würden, nicht aber gezielt einzelne Berufsgruppen. Dem widersprach der stellvertrende FDP-Fraktionsvorsitzendes Theurer. In Kliniken würden in Risikobereichen bereits heute Impfnachweise verlangt, sagte Theurer im ZDF.