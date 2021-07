Strafen für Impfschwänzer oder gar doch noch eine Impfpflicht für alle, um die Ausbreitung der Delta Variante schneller zu stoppen? Was haben wir nicht schon alles erlebt und jedes Wochenende bringt offenbar neue Forderungen mit sich.

(dpa/picture alliance/Marcus Brandt)Kritik an Impfschwänzern - Berliner DRK-Präsident: "Wir brauchen die freien Slots"

Immer mehr Impftermine - besonders für Zweitimpfungen - werden nicht wahrgenommen. Mario Czaja, Präsident des Berliner Roten Kreuzes, hat sich deshalb für Bußgelder für sogenannte Impfschwänzer ausgesprochen. Die Bundesregierung hat den Forderungen mittlerweile jedoch eine Absage erteilt.

Impliziert die Debatte über die sogenannten Impfschwänzer doch, dass die Menschen Land auf, Land ab auf den wichtigen zweiten Impftermin verzichten und das vielleicht noch, weil sie in Urlaub fahren wollen oder die Impfung für nicht mehr als notwendig erachten. Das klingt alles verdächtig, so als ob die Impfgegner in Deutschland neue Urstände feiern würden.

Und deshalb sind die erhobenen Zeigefinger wieder schnell dabei, die dem Problem sogleich mit Strafen oder gar einer Impfpflicht begegnen wollen.

Derzeit ist genügend Impfstoff da

Aber lässt sich die Unterstellung tatsächlich aufrechterhalten? Wissen wir überhaupt, wie viele Impftermine nicht wahrgenommen werden? Gibt es ein bundesweites Register in dem alle Absagen registriert werden? Das ist mitnichten der Fall.

Wir haben es nur mit zahlreichen Einzelmeldungen zu tun, mit Daten aus Impfzentren, von Ärzten oder Betriebsärzten und anderen Orten, wo geimpft wird. Aber das sagt noch lange nichts darüber aus, ob die Zweitimpfungen tatsächlich nicht wahrgenommen werden.

Denn derzeit ist genügend Impfstoff da und wenn sich dann der Hausarzt meldet und einen Termin anbietet, werden die wenigsten sagen: "Ja aber ich habe doch einen Termin im Impfzentrum in der kommenden Woche", sondern sie werden das Angebot nutzen.

Oder noch plastischer, da selbst beobachtet: Die Tage kam ein Arzthelfer in ein Gartenlokal und hatte fünf Spritzen im Angebot, wenn man gleich mitgehen würde. Drei Gäste haben das getan. Hatten die alle noch kein Termin? Wohl kaum.

Die Gesamtzahl steigt kontinuierlich an

Will sagen: Die nicht wahrgenommenen Termine gehen sicherlich auch mit den vielfältigen Impfangeboten einher. Und viele werden es danach versäumen, ihre alten Termine abzusagen. Das ist dann tatsächlich ein Problem für alle anderen, die gerne früher drankommen würden. Das stimmt und das sollte jeder bedenken.

Aber das rechtfertigt in keinem Fall die Forderung nach Strafen oder einer indirekten Impfpflicht. Insofern ist die Klarstellung der Bundesregierung richtig und angemessen, dass für sie Strafen kein Thema sind.

Ein grundsätzliches Problem hätten wir nur, wenn die Zahl der Zweitimpfungen wegen der Schwänzer deutlich zurückbleiben würde. Aber das ist nicht der Fall. Die Gesamtzahl steigt nach wie vor kontinuierlich an. Knapp 40 Prozent aller Bundesbürger sind bereits zweimal geimpft.

Allein das Tempo geht bedingt durch die Urlaubszeit etwas zurück. Aber muss uns das Sorgen machen, wenn die wirklich gefährdeten Gruppen weitgehend geschützt sind? Entscheidend bleibt doch, dass die Impfbereitschaft nicht abbricht. Und davon kann derzeit keine Rede sein.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.