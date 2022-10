Grünen-Parteitag

Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin und Organisatorin von Fridays for Future, spricht beim Grünen-Bundesparteitag. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Delegierten billigten den Kohle-Kompromiss zwischen Wirtschaftsminister Habeck und dem Energieunternehmen RWE, der einen vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohle im Rheinischen Revier vorsieht. Ein Änderungsantrag der Grünen Jugend, in dem ein Moratorium der Räumung des Dorfs Lützerath gefordert wurde, scheiterte knapp. Bundesumweltministerin Lemke sagte, mit der Einigung blieben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde. Sie räumte aber auch schmerzhafte Kompromisse in der Klimapolitik ein. Landwirtschaftsminister Özdemir lobte die Vereinbarung als Riesenerfolg, den es mit einem Wirtschaftsminister Altmaier nicht gegeben hätte. Dagegen zweifelte die Klima-Aktivistin Neubauer die Zahlen an, die der Entscheidung zugrunde liegen.

Gestern hatten die Grünen mit deutlicher Mehrheit für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt.

